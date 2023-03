Antwerpen verbiedt uitdelen commerciële flyers: “Ongevraagde reclame vervuilt onze stad”

Het verbod - het gaat om een wijziging in de politiecodex - richt zich specifiek op flyers met een commercieel of promotioneel doel. Volgens het stadsbestuur belanden zorgen die voor een vuil straatbeeld én extra werk voor de medewerkers van stadsreiniging. Het verbod zal ingaan na goedkeuring op de gemeenteraad.

Schepen Els van Doesburg (N-VA), bevoegd voor stads- en buurtonderhoud, beaamt: “Met het verbod slaan we twee vliegen in één klap: we sluiten een deel zwerfvuil definitief uit en mensen worden niet meer lastiggevallen door ongevraagde reclame.”

Geen totaalverbod

Het uitdelen van flyers die evenementen ondersteunen of info geven zoals bijvoorbeeld een programmaboekje blijft wél toegestaan, benadrukt de stad. Dat betekent dat ook politieke kandidaten in verkiezingstijd nog steeds flyeracties kunnen houden. Ook blijft het mogelijk flyers aan te bieden via een stand, omdat bezoekers daar uit eigen beweging een flyer kunnen nemen. Het uitdelen van gratis samples (zoals blikjes of koekjes) kan enkel indien er vooraf schriftelijke toelating is van de burgemeester.