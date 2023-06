Antwerpen stelt voor het eerst sinds 2008 (!) nieuw horecabeleidsplan voor: “De stad als grootste supporter van ondernemers”

Sugar Jackson is thuis na zwaar ongeval: “Mijn hele bokscarriè­re lang gaf ik geen kik. Nu schreeuwde ik het uit van de pijn”

Hij mag minstens twee weken ‘niet bougeren’ van de dokter. Dat is een zware straf voor de 42-jarige Sugar Jackson, de Antwerpse ex-bokser die vorige week zwaar gewond raakte bij een verkeersongeval in Wommelgem. “Ik vroeg de dag nadien aan de dokter of ik mocht gaan werken. Je had die man moeten zien kijken”, lacht Sugar, met zijn hand in het gips.