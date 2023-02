Antwerpen springt op kar ‘memetechno’: Ranzig Raven in Zappa

Muziek Keihard beuken op Dovy Keukens: ‘memetechno’ is nieuwste muzikale hype onder de jeugd

Technoqueen Charlotte De Witte is gewaarschuwd. Dj’s Gladde Paling, Pombak, Natte Visstick en Dikke Baap - ja, hun namen zijn even bizar als de muziek die ze draaien - nemen de technoscene over. U kent ze wellicht van toeten noch blazen, maar onze jeugd is er zot van. Van jumpen op Dovy Keuuuukens tot ‘smerig hard beuken’ op Samson en lekkere boterhammen. Wie is dat nieuw dj-collectief? “Het is een hobby die compleet uit de hand is gelopen.”