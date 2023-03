Antwerpen plant op zes percelen nieuw bos: “Goed voor 6,4 hectare extra natuur”

Vergiste dader zich? Dertiger met zelfde naam als bekende drugscrimi­neel neergescho­ten

Heeft de schutter die woensdag toesloeg in de Draaiboomstraat in Hoboken zich vergist en vuurde hij op de verkeerde Mohamed B.? In de straat wonen namelijk twee neven met exact dezelfde naam. Eén van hen is een veroordeelde drugscrimineel (43) die voorlopig op vrije voeten is. Die man bleef ongedeerd. Zijn naamgenoot en neef (32) kreeg twee kogels in de buik en raakte zwaar gewond. De schutter is op de vlucht.