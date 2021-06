Antwerpen organiseert nu ook ‘vaccinfuif’ voor 16-plussers: “Wie zich dit weekend inschrijft, krijgt woensdag al een prik”

ANTWERPENPlots gaat het heel erg snel. Jongvolwassenen en zelfs minderjarigen worden al massaal uitgenodigd voor een eerste prik . In Antwerpen komen dit weekend de twintigers al aan de beurt. Om de verspreiding van de deltavariant voor te zijn, wordt er volgende week woensdag zelfs een feestje gebouwd in het vaccinatiedorp. Iedereen die zestien jaar of ouder is, wordt aangemoedigd zich op de Qvax-reservelijst te zetten dit weekend, zodat ze er woensdag bij kunnen zijn.

Vaccinfuif? Prikhappening? Vaccinatieboîte? Spuitfest? La boum piqué? Vaccé Dansant? Over de naam is men het nog niet eens maar naar Brasschaats voorbeeld wordt er volgende week ook in het vaccinatiecentrum op Spoor Oost in Antwerpen een feestje gebouwd. Jongeren van zestien jaar of ouder uit Borsbeek, Schoten, Wommelgem, Stabroek of één van de Antwerpse districten worden uitgenodigd zich zaterdag of zondag in te schrijven op de Qvax-reservelijst. Maandag al zullen die jongeren een uitnodiging krijgen om zich woensdag te laten vaccineren op Spoor Oost.

Ambiance

“Jongeren, laat je vaccineren en doe het wel nu”, moedigt Antwerps schepen voor gezondheidszorg, Els van Doesburg (N-VA), aan. “Stel je vaccinatie niet uit door vakantieplannen. De deltavariant mag onze zomer niet verpesten. De prik zelf kunnen we niet leuker maken maar de ambiance rondom wél.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Toen eerder deze maand bleek dat er enorme overschotten waren, ontstond er al een spontaan 'feestje' in het vaccinatiedorp. © rv

Over het programma van het feest ‘Q2’ - de enorm spitsvondige woordspeling met Qvax en you too - is men bij de stad nog geheimzinnig. “Maar we hebben verschillende surprises in petto op alle mogelijke plekken van het vaccinatiecentrum. Het wordt sowieso een feestje. En misschien wordt je shot wel gezet door een bekend gezicht?”

“Schrik dat het uit de hand zou lopen? Helemaal niet”, klinkt het verder bij de stad. “Het blijft nog steeds een vaccinatie en geen concert van Rammstein. Uiteraard wordt er ook geen drank geserveerd. Onze medewerkers zorgen er steeds voor dat de flow in gang blijft en het is niet de bedoeling dat jongeren blijven hangen in of rond het vaccinatiecentrum. Op de uitnodiging staat ook een duidelijk tijdstip. Zonder uitnodiging heeft het geen zin om af te komen.”

Reisplannen

Net zoals in de rest van het land merkt men in Antwerpen dat meer en meer mensen niet ingaan op de uitnodiging voor hun vaccin. De voornaamste reden daarvan zijn wellicht vakantieplannen. Sommige mensen gaan liever op reis dan hun vaccin te komen halen. Met deze actie wil men in Antwerpen jongeren overtuigen zich eerst te laten vaccineren en dan pas op reis te gaan.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Drank zal er niet geserveerd worden in het vaccinatiecentrum, maar wel bij de buren van zomerbar Bar Oost. © Klaas De Scheirder

De vaccinatiecampagne draait op volle toeren in Antwerpen. De uitnodigingen voor een eerste prik zijn bijna allemaal de deur uit. Dit weekend zijn inwoners van twintig jaar al aan de beurt. In Brasschaat houdt men zaterdagavond al een ‘prikhappening’ in het vaccinatiecentrum Noorderkempen. Daar kunnen jongeren vanaf achttien jaar onder de beats van een deejay een prik van Johnson & Johnson komen halen. Daarbij zullen ze ineens volledig gevaccineerd zijn. In Antwerpen krijgen de jongeren woensdag het vaccin dat voorhanden is, dus wellicht zullen ze later deze zomer een tweede keer moeten terugkomen.

De line-up van het Q2-feest op Spoor Oost woensdag, wordt later bekend gemaakt. Inschrijven kan zaterdag of zondag - níet vrijdag - via de reservelijst qvax.be.