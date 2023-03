Antwerpen ook na lockdowns Europese ‘cocaïnehoofdstad’: gebruik nog met helft toegenomen

Geen enkele Europese stad heeft meer cocaïne in het afvalwater dan Antwerpen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van EMCDDA, het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving. Het afvalwater in de wijk Antwerpen-Zuid bevat nu dubbel zoveel cokeresten als dat in Amsterdam.

Een team van wetenschappers uit verschillende vakgebieden onderzoekt sinds 2011 jaarlijks het ongezuiverde afvalwater in meer dan 100 Europese steden op sporen van druggebruik. Dat doen ze door de metabolieten van bepaalde drugs op te sporen in rioolwater. Metabolieten of stofwisselingsproducten zijn de organische producten die overblijven nadat je lichaam een bepaalde stof heeft afgebroken.

Ook twee Belgische steden maken telkens deel uit van het onderzoek: Antwerpen(-Zuid) en Brussel. De resultaten voor 2022 zijn gebaseerd op staalafnames die werden genomen in één bepaalde week tussen maart en mei van afgelopen jaar.

Antwerpen-Zuid blijft ‘cokehoofdstad’

Bij de studie viel op dat het cocaïnegebruik piekt in vrijwel alle Europese steden. Voornamelijk in België, Nederland, Spanje en Portugal wordt er veel cocaïne gebruikt, maar ook in Oost-Europese steden is er een toename. De gemiddelde hoeveelheid cokeresten die in het afvalwater worden teruggevonden ligt nu op net geen 800 milligram per 1.000 inwoners, een verdubbeling ten opzichte van 2018.

Antwerpen-Zuid kwam de voorbije jaren naar voor als de Europese stad waar proportioneel de meeste cocaïneresten werden aangetroffen in het afvalwater. Ook in 2022 bleef de Scheldestad de absolute koploper. Sterker nog, het cocaïnegebruik nam na de lockdowns nog met bijna de helft toe tot een totaal daggemiddelde van 2381,39 milligram per 1.000 inwoners. Ter vergelijking: de tweede stad op de ranglijst is het Spaanse Tarragona met een daggemiddelde van 1610,55 milligram per 1.000 inwoners. Amsterdam prijkt op de derde plek met een daggemiddelde dat de helft lager ligt dan dat van Antwerpen-Zuid. Brussel volgt kort daarachter.

In Amsterdam en Antwerpen vonden de onderzoekers bovendien de grootste concentraties crack terug in het afvalwater. Dat is een rookbare bewerking van cocaïne, die nog veel sneller tot afhankelijkheid leidt.

MDMA-gebruik neemt weer toe

De onderzoekers stelden ook vast dat de resten van andere drugs in steeds hogere concentraties voorkomen in het afvalwater. Het gebruik van MDMA of xtc kende tijdens de lockdowns in 2020 en 2021 nog logische een terugval omdat het een partydrug is en dus vooral gebruikt wordt in het nachtleven. Tijdens de meetweek van afgelopen jaar nam de concentratie in het Antwerpse afvalwater weer met de helft toe, in Brussel was er zelfs een verdubbeling. Enkel in Amsterdam vonden de onderzoekers meer MDMA-resten in het rioolwater dan in Antwerpen.

Ook het gebruik van amfetamines zoals speed nam in Antwerpen nog meer toe, met ongeveer 25 procent ten opzichte van 2021. In Brussel was dat ruim 60 procent. Methamfetamines zoals crystal meth kenden dan weer een terugval in Antwerpen met meer dan 40 procent, al ligt de concentratie van resten in het rioolwater nog steeds hoger dan in 2019. Brussel zag het methamfetaminegebruik dan weer stijgen met meer dan de helft. Toch blijft crystal meth voornamelijk een Centraal-Europees fenomeen, waarbij de gebruikers zich grotendeels situeren in de voormalige DDR en Tsjechië.

Cannabis nog steeds meest gebruikte drug

Over het algemeen genomen bleef het gebruik van marihuana ook tijdens de lockdowns stabiel. Het is nog steeds de meest gebruikte drug in Europese steden met 22,6 miljoen gebruikers, al kennen verschillende steden waaronder Amsterdam een terugval. Voor cannabis bleken er geen cijfers te zijn voor Antwerpen en Brussel. Ook de concentraties van ketamine werden niet gemeten in de Belgische steden.

Bij deze cijfers plaatst het EMCDDA wel de kanttekening dat de metingen kunnen worden verstoord. Zo zorgen gebruikers die grote dosissen innemen voor een scheeftrekking van de resultaten. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde drugs in sommige steden puurder zijn dan in andere.

