Antwerpen maakt zich op voor hels verkeersweekend: park-and-rides gratis, gratis tram- en bustickets (én Nederlanders zelfs gewaarschuwd)

AntwerpenHet drukste weekend van het jaar staat voor de deur. Maar wie in Antwerpen komt kerstshoppen, of een bezoek aan ‘Winter in Antwerpen’ plant, moet er gegárandeerd doffe verkeersellende bij nemen. Boosdoener? De - ondertussen beruchte - brugvoeg op de Antwerpse Ring. Om de hinder enigszins te milderen, zijn twee park-and-rides aan de rand van de stad gratis. Wie die gebruikt, kan gratis de bus of tram nemen. Zelfs de Nederlanders - zij zakken dit weekend traditiegetrouw massaal af - zijn over de voorspelde hinder gewaarschuwd, stelt het Verkeerscentrum.

Op een weekenddag denderen gemiddeld 60.000 voertuigen over het viaduct van Merksem, in de richting van Gent. Als die dan plots over één - in plaats van vier - rijstrook moeten, weet je genoeg: doffe verkeersellende. En dat is nét wat er komend weekend staat te gebeuren. Want van vrijdagavond 21 uur tot en met maandagochtend 5 uur worden er op het viaduct richting Gent noodherstellingswerken - de definitieve herstelling is voor ergens in januari - uitgevoerd. Boosdoener? Een kapotte brugvoeg die de voorbije maanden verschillende keren grote verkeershinder veroorzaakte.

Het laatste weekend voor kerst: dan is het áltijd koppen lopen in de Antwerpse binnenstad. Bovendien is het koopzondag én vindt ‘Winter in Antwerpen’ plaats. Chaos gegarandeerd, dus. Ook het Vlaams Verkeerscentrum is er niet gerust in. Vooral zaterdag en zondag overdag dreigen lange files te ontstaan. Op de Antwerpse Ring én op de aankomende snelwegen uit het noorden, de A12 en de E19. Woordvoerder Peter Bruyninckx: “We kunnen dat vermijden als de mensen hun verplaatsingsgedrag aanpassen. Let wel: we doen geen oproep om niét naar Antwerpen te komen, maar wél om dat met het openbaar vervoer te doen, eventueel vanaf een park-and-ride.”

Park-and-rides gratis

Om de voorspelde hinder enigszins te milderen, zijn de park-and-rides Luchtbal en Merksem dit weekend gratis. Gebruikers kunnen vandaar gratis de bus of tram naar Antwerpen (en weer terug). Ook vanuit park-and-ride Linkeroever, die wél betalend blijft, krijg je een gratis bus- en tramticket.

Traditiegetrouw zakken dit weekend ook een groot aantal shoppers uit Nederland naar Antwerpen af. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Verkeerscentrum is de voorbije weken al intensief gecommuniceerd om Nederlandse dagjesmensen en toeristen op de hoogte te brengen van de verwachte hinder op de Antwerpse Ring. “Daarbij werden een aantal Nederlandse gemeenten bij de grens betrokken, alsook de Nederlandse verkeerscentrale. Al enkele dagen plaatst die waarschuwingen op de tekstborden langs de Nederlandse snelwegen richting Vlaanderen”, aldus Bruyninckx.

Tolvrij

Wie vanuit het noorden van Antwerpen richting Gent of Brussel moet, kan omrijden via de R2 door het havengebied. De Liefkenshoektunnel zal daar tolvrij worden gemaakt zodra dat nodig is. Overigens wordt ook de op- en afrit Merksem richting Gent afgesloten.

Er zal ook nog een tweede weekend van werken richting Gent komen, allicht van 20 tot 23 januari, maar dan met twee beschikbare rijstroken. Tijdens de eerste fase worden enkele voegprofielen en de beschadigde onderdelen vervangen, tijdens de tweede worden uit voorzorg nog enkele momenteel niet beschadigde onderdelen vervangen.

Wie dit weekend toch naar Antwerpen wil, checkt best vooraf de website van het Vlaams Verkeerscentrum.

