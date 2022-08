Antwerpen kreunt onder crimineel geweld: al 141 incidenten in zeven jaar (dat komt door een gebrek aan middelen)

Kapellen Senne (24) mag Belgische trots mee gaan verdedigen op wereldkam­pi­oen­schap elektri­sche rolstoel­hoc­key

De 24-jarige Senne Brouwers uit Kapellen mag volgende week zijn debuut maken bij het Belgisch team elektrisch rolstoelhockey op het wereldkampioenschap in Zwitserland. “Het is meteen het grootste tornooi dat je in deze sport kan bereiken”, glundert Senne. De ploeg krijgt op 10 augustus meteen de Europees kampioen én vervolgens de titelverdediger voor de kiezen.

3 augustus