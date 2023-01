Antwerpen kan al maand geen parkeerboetes uitdelen door cyberaanval

Antwerpen Man (39) kritiek na steekpar­tij in café in Antwerpen

Bij een caféruzie in de Muizenstraat is een 39-jarige man maandagavond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij werd rond 20 uur door familie in het Stuivenbergziekenhuis binnengebracht. Daar onderging hij een spoedoperatie.

2 januari