Antwerpen gaat bruggen zélf bedienen én bouwt nieuw ponton in Bonapartedok: nieuwe stappen in ontwikkeling van Stadshaven

Antwerpen Chef-kok smeekt rechter: “Zaak heeft mij nodig, sluit mij niet jaren op voor één messteek”

Het openbaar ministerie heeft woensdag zeven jaar cel gevorderd voor Mounir B. (33), die vervolgd wordt voor poging tot moord. Hij had een man in de buik gestoken, nadat die betrokken was geraakt in een banale caféruzie met zijn broer Badre B. (37). De procureur beschouwt hem als mededader, omdat hij zijn broer ter plaatse had geroepen. Voor hem werd zes jaar cel geëist. De broers baten een restaurant uit vlakbij de Grote Markt en schrokken zichtbaar van de strenge straffen die het parket vorderde.

19 januari