Antwerpen dooft verlichting voor Earth Hour

Minister Annelies Verlinden (CD&V) woont iftar bij in Hil­ton-ho­tel: “We schuiven tafels bij voor LG­BTQ+-gemeen­schap”

Na alle commotie over het annuleren van Queer Iftar in Borgerhout heeft Fedactio (Federatie van Actieve Verenigingen in België) beslist haar iftar van donderdagavond in het Hiltonhotel uit te breiden met enkele tafels voor de LGBTQ+-gemeenschap. Onder andere minister voor Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zal er te gast zijn. “Iftar staat voor samenhorigheid en solidariteit. Iedereen is welkom.”