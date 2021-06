Antwerpen doet oproep aan jeugdwerkers voor vrijwilligerswerk in vaccinatiecentrum: “Momenteel nog niet in problemen, maar we denken vooruit”

ANTWERPENOok in Antwerpen dreigt er een tekort aan vrijwilligers voor het vaccinatiecentrum deze zomer. Daarom onderneemt het stadsbestuur preventief actie door specifiek de Antwerpse jeugdwerking aan te spreken. “Hele jeugdbewegingen die samen komen helpen? Dat zou toch fantastisch zijn, die dynamiek en solidariteit hebben we nodig.”

“Beste vrijwilligers, bedankt voor jullie onmisbare inzet de afgelopen maanden. We hebben veel werk verzet en er is nog meer te doen. We hebben nog vrijwilligers te kort deze week. Mogen we beroep doen op jullie inzet?” Dit bericht belandde woensdagmiddag voor het eerst in de mailbox van de vele vrijwilligers van het vaccinatiedorp VacCovid in Park Spoor Oost.

Het is een probleem dat zich overal ten lande afspeelt. Het recordaantal prikken dat gezet wordt, de examenperiode, het mooie weer, het EK voetbal en alle andere activiteiten die terug tot leven komen. Het zijn allemaal redenen waarom de vrijwilligers minder geneigd zijn te komen werken. In Antwerpen hebben ze daar iets op gevonden.

Kabinet jeugd ingeschakeld

“Het dreigend tekort aan vrijwilligers heeft jeugdschepen Jinnih Beels (Vooruit) en ikzelf samengebracht in de zoektocht naar een oplossing”, zegt Els van Doesburg (N-VA), schepen voor Gezondheidszorg. “We hebben die gevonden in een win-winsituatie. We hopen vandaag en de komende dagen zoveel mogelijk jongeren en jongerenorganisaties warm te maken om vrijwilliger te worden bij het vaccinatiedorp.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De jongste (Niel Daniels) en oudste vrijwilliger (Jozef Hens) van het vaccinatiecentrum in Antwerpen. © Gregory Van Gansen / Photo News

Van Doesburg benadrukt dat er zich momenteel nog geen problemen voordoen in Antwerpen. “Er valt hier en daar wel eens een gat, maar dat is allemaal niet onoverkomelijk. We willen gewoon vooruitkijken, zoals onze burgemeester afgelopen weekend al verkondigde. Onze vrijwilligersploeg van de afgelopen maanden heeft zijn hart en ziel gestoken in onze werking, dus het is logisch dat sommigen van hen toe zijn aan rust.”

Race tegen de klok

“Want hoewel alle coronacurves momenteel fantastisch evolueren, mogen we niet vergeten dat dit nog steeds een race tegen de klok is”, gaat de schepen verder. “In het Verenigd Koninkrijk flakkert de epidemie weer op door de Deltavariant van het virus. We moeten erin slagen om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te vaccineren. Niet één, maar twee keer.”

“Onze vrijwilligers hebben de voorbije maanden ongelooflijk sterk werk geleverd en zijn aan rust toe. We hopen dat jongeren nu die fakkel willen overnemen, eenmaal de examentijd afloopt om de laatste kilometers van deze marathon in recordtijd af te leggen.”

“Geen ruilhandel”

Naast een vrijwilligersvergoeding voor de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum werden ze ook al snel ingeënt met restvaccins de afgelopen maanden. “Dat willen we ook doen voor de jongeren die zich inzetten voor professioneel en vrijwillig jeugdwerk, zodat er geen vakanties in het water vallen wegens een opstoot in besmettingen. We ruilen geen vaccins voor vrijwilligerswerk, we gebruiken een opportuniteit om twee vliegen in één klap te slaan. Jongeren zijn de hele coronaperiode solidair geweest met ouderen. Die solidariteit vragen we nu nogmaals, maar we willen die ook belonen en ze van twee kanten laten komen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Vrijwilligers aan het werk. © Thomas Sweertvaegher

Jeugdschepen Jinnih Beels (Vooruit) bedankt van Doesburg om het kabinet Jeugd te betrekken. “Onze jongeren hebben al veel offers gebracht, maar ze blijven solidair en bereid om te helpen”, benadrukt Beels. “We vragen aan professionele jeugdwerkers maar ook vrijwilligers om te komen helpen in het vaccinatiedorp. Het zou bijvoorbeeld fantastisch zijn als hele scoutsgroepen komen helpen. Die solidariteit en dynamiek binnen dat soort jeugdwerk is wat we nodig hebben.”

De zomer redden

Beels besluit dat er al veel respons kwam uit de sector voor de oproep goed en wel was uitgezonden. “Jongeren weten natuurlijk ook dat de vaccinatiecampagne een race tegen de klok is, en ze willen samen onze zomer redden. Hun enthousiasme is heel erg fijn om te zien.”

De stad spreekt voor alle duidelijkheid geen minderjarigen aan. Het is dus niet zo dat minderjarigen vroeger een vaccin kunnen scoren, door zich als vrijwilliger aan te bieden.

Volledig scherm Beels en van Doesburg stelden hun plannen niet toevallig voor aan de Droomhut, een ontmoetingsplaats voor jongeren vlakbij het vaccinatiecentrum. © rv