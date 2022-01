Antwerpen breidt uit met 11.200 inwoners: Borsbeek wordt tiende stadsdistrict in 2025

Geheel onverwachts is het niet. Vorige week ontkende Van Berckelaer niet dat er gesprekken met de vier buurgemeenten over een mogelijke fusie aan de gang waren. Vrijdagmiddag werd in bijzijn van Borsbeeks schepen van burgerzaken Ken Casier (N-VA) en Antwerps schepen van financiën Koen Kennis (N-VA) duidelijk dat Borsbeek met grootstad Antwerpen fuseert. Borsbeek vervoegt zo de negen andere districten Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk.

De Borsbeekse burgers lieten eerder al optekenen niet gediend te zijn met een fusie: “Er zijn ongetwijfeld voordelen aan een fusie met Antwerpen, maar de leefbaarheid in Borsbeek zal erop achteruit gaan. Het leven is hier rustiger, en in Borsbeek houden de bewoners de tradities van nieuwjaarkezoete en Halloween nog elk jaar in stand. In een grootstad verdwijnt dat, en dat zie ik echt niet zitten.” Lees hier meer reacties.