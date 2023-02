Antwerpen breidt dropzones voor deelsteps en -fietsen uit

Column Luc Van der Kelen over de Belgische hulp na de aardbeving: “B-Fast? B-Last, ja”

Hoe groot is de kans om mensen te bevrijden na een catastrofale aardbeving? De eerste dagen is er hoop, maar het wordt snel een race tegen de tijd. Dat hangt van de omstandigheden af. Zonder beschutting, in de ijzige kou, is daar niemand tegenop gewassen, geen mens, geen dier.