Antwerpen beleeft ábsoluut feestweekend: Vaag Outdoor én Fire is Gold palmen Spoor Oost in

Twee spilfigu­ren Antwerpse cokemaffia opgepakt in luxewoning aan Costa del Sol

De Spaanse politie heeft aan de Costa del Sol twee spilfiguren gearresteerd van de Belgisch-Nederlandse drugsmaffia. De twee organiseerden cocaïnetransporten vanuit Brazilië naar Antwerpen en Rotterdam. Ze werden opgepakt bij huiszoekingen in luxewoningen in Marbella. Ook in ons land en in Nederland zijn bij huiszoekingen zeven mensen opgepakt.

17:48