Antwerp Summer University lokt recordaantal deelnemers

Antwerpen Korte brand in sluisdeur Van Cauwelaert­s­luis

De Antwerpse brandweer is vrijdagochtend uitgerukt naar de Kruisschansweg in de haven. Daar was namelijk kortstondig brand uitgebroken in de Van Cauwelaertsluis, op zo’n 15 meter diepte. Niemand raakte echter gewond en de brandweer kreeg het vuur bijzonder snel onder controle.

1 juli