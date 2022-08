Antwerp Pride 2022 zit erop: 180.000 bezoekers bezochten vijf dagen lang ‘Queertopia’

Dreamteam met Le Mans-win­naar Stéphane Ortelli in 24 Hours of Zolder

Met Marc Goossens, Thierry Boutsen en Pedro Lamy kent de 24 Hours of Zolder al winnaars die dicht bij succes in Le Mans kwamen, maar een winnaar van de wereldberoemde Franse uithoudingsrace kreeg de Limburgse klassieker nog nooit aan de start. Daar komt nu verandering in. De 52-jarige Monegask, Stéphane Ortelli, komt woensdagmiddag in Zolder aan en maakt deel uit van het team met de Belgen Ghislain Cordeel, Laurent Vandervelde, Benjamin Paque en Sven Van Laere, een team met een mix van jonge wolven, ervaren gentleman drivers en een levende legende. De erelijst van de Monegask is indrukwekkend, met naast zijn zeges in Le Mans en Spa, ook een titel in FIA GT met Laurens Vanthoor en WRT.

13 augustus