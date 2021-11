Antwerp Locos ontbinden zichzelf na diefstal van vlag: “We respecteren de ultra-code, maar we komen sterker dan ooit terug”

De Antwerp Locos maakte het nieuws zaterdag zelf bekend. “Nadat onze groep een geweldige twee dagen beleefde in Frankfurt met een grote pyroshow als hoogtepunt, is onze reis slecht geëindigd”, klinkt het in een mededeling. “Drie van onze jongens zijn ‘s nachts, toen ze ‘s nachts met de vlag met een taxi terugkomen naar het hotel, een grote delegatie van de Brigade Nassau tegengekomen. Hier werd na een vechtpartij die onmogelijk gewonnen kon worden, het spandoek van onze groep gestolen.”

Ultra Code

Volgens de Antwerp Locos kan er dan maar één ding gebeuren. “Wanneer de banner van je groep wordt gestolen, moet je volgens de ultra code stoppen. Hierdoor hebben we besloten, ook al gaat het om een zwaaiende vlag en niet om de hoofdbanner, om alle activiteiten als Antwerp Locos met onmiddellijke ingang stop te zetten en de groep Antwerp Loco’s te ontbinden. We beschouwen het verlies van onze zwaaiende vlag net zo erg als het verlies van een hoofdspandoek en houden daarom de eer aan onszelf. Dit is een keuze die we als groep hebben gemaakt met respect voor de ongeschreven code. Niet zoals ze dat deden aan de andere kant van de stad. Maar onze eer en trots zijn te hard gekwetst.”

Toekomst

Wat de toekomst brengt, weten ze nog niet. “We zijn nu als groep aan het overwegen hoe onze toekomst eruit zal zien en hoe we deze zullen vullen. In ons hart zullen we altijd Loco blijven en we zullen nooit stoppen met vechten tegen het moderne voetbal en de grote repressie van de politie en de club tegen ons. Wij zullen Den Bosuil en andere stadions altijd voorzien van de grootste pyroshows in België zoals we de laatste vier jaar hebben gedaan. We willen iedereen van het begin tot het einde bedanken voor hun steun en we beloven jullie dat we sterker dan ooit terug zullen komen.”