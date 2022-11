Antwerp-hooligans slaan lukraak caféklanten in elkaar: “Ze waren op zoek naar andere supporters maar die waren al weg”

ANTWERPEN Komiek die moppen De Slimste Mens Ter Wereld schrijft, vult voor het eerst Arenberg

Het gezicht achter de mopjes van Erik Van Looy in De Slimste - en nu ook De Allerslimste - Mens Ter Wereld is komiek Jasper Posson, die eerder al voorprogramma’s deed voor onder andere Alex Agnew, Philippe Geubels, Wouter Deprez en Michael Van Peel. Met zijn nieuwe show ‘Vastbenoemd’ staat hij nu voor de eerste keer in de Antwerpse Arenbergschouwburg.

8 november