Antwerp-hooligans betalen met “valse flappen” tijdens voetbalmatchen

Deze rechtszaak is een uitloper van het veel ruimere onderzoek naar de aanval van Antwerp-hooligans op supportersbussen van rivaal Beerschot in 2017. De lokale recherche van de Antwerpse politie nam toen de smartphones van de verdachten in beslag en vond in een whatsapp-groep gesprekken over vals geld.

“Wie heeft er nog valse flappen nodig?.. Het is 30 voor 50. Of 60 voor 100.” Dat soort gesprekken trok de aandacht van de speurders. De hooligans wisselden in de chatgroep ervaringen uit waar er vlot met vals geld kon betaald worden. In het stadion in Gent bijvoorbeeld maar ook in bepaalde cafés of in Disneyland.

“Disneyland is een goudmijn voor ‘valse flappen’. Ze controleren daar niks. Ik heb daar goed gewisseld. Had ik het geweten, dan had ik meer meegenomen”, stuurt V.D.B in de chatgroep van Antwerp-hooligans.

De vijf verdachten deden de berichten af als “stoerdoenerij en grootspraak”. In werkelijkheid hadden zij nooit vals geld verkocht en/of gebruikt.

De rechtbank geloofde dat niet. De chatberichten laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Bij één verdachte werd tijdens de huiszoeking twee valse briefjes van 50 euro gevonden.

Drie verdachten worden veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. Twee verdachten Stijn V.H. en Linus V.S. krijgen een celstraf van 1 jaar met uitstel opgelegd.