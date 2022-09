Antwerp Expo heropend voor vaccinaties: 14.000 Antwerpenaren kregen vandaag een herfstbooster

De herfstvaccinatiecampagne tegen corona is vandaag in het hele land van start gegaan. De ministers van Volksgezondheid beslisten dat alle 18-plussers in Vlaanderen een extra boostervaccin kunnen krijgen. Deze nieuwe booster is aangepast aan zowel de oorspronkelijke COVID-variant als een bepaald type van de Omikron-variant. Inwoners van Antwerpen, Borsbeek, Stabroek, Schoten en Wommelgem kunnen vanaf 12 september een prik halen in vaccinatiedorp Antwerp Expo op de Jan van Rijswijcklaan.

Eind augustus kregen inwoners ouder dan 65 jaar, inwoners met een verzwakte immuniteit en zorgverleners een uitnodiging. Daarna volgen inwoners tussen 18 jaar en 65 jaar, van oud naar jong. Francine (73) kreeg een uitnodiging op vijf verschillende manieren. “Ik kreeg een mail, een sms, een bericht via de federale app, een bericht via doccle en een brief via de post. Ik begrijp dat ze dat doen, want niet iedereen is digitaal aangelegd”, vertelt ze. “Het is al mijn vijfde prik. De organisatie is heel goed, net zoals de vorige keren. Ik ben blij dat ik hier zo snel terecht kon.”

Vaccinatiemoeheid

De eerste dag van de nieuwe vaccinatieronde verliep vlot. “Vandaag krijgen ongeveer 14.000 mensen een prik en voor morgen hebben we evenveel inschrijvingen. We zouden alle Antwerpenaren kunnen vaccineren op vier weken, maar werken flexibel en passen het tempo aan aan de vraag”, vertelt coördinator Jan Stroobants.

Voor deze herfstbooster verwacht hij een lagere opkomst. “We schatten dat zo’n 40 à 50 procent in Antwerpen een nieuwe booster komt halen. Een van de redenen is de vaccinatiemoeheid die waarschijnlijk zal spelen. We hopen zeker dat de ouderen en kwetsbaren komen, want deze groep heeft de grootste impact op de ziekenhuisopnames. Aan jongere mensen zonder specifieke aandoeningen wordt het vaccin aangeboden en niet meer aanbevolen zoals de vorige keer.”

Solidariteit

Naast medewerkers, dokters en verpleging zijn er ook heel wat vrijwilligers die hun steentje bijdragen in het vaccinatiecentrum. Patrick Colen (57) begeleidde vandaag als steward de bezoekers naar de juiste plaats. “Ik ben in mei 2021 beginnen werken in Spoor Oost. De solidariteit was groot, want we waren met heel veel vrijwilligers. Ik vond het werk plezant, dus ben blij dat ik nu weer kan helpen.”

Ook Patricio (64) kwam vandaag zijn herfstbooster halen. “Ik heb alle andere vaccinaties gehad, dus waarom zou ik stoppen? Ik kreeg zondag een bericht en heb mij meteen ingeschreven. Bij mijn eerste prik voelde ik me wat grieperig, maar dat was beter na een paracetamol. De keren nadien had ik geen last, dus hopelijk is dat nu weer het geval”, vertelt hij.

