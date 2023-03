Antwerp Airport biedt dertien zomerbestemmingen aan

Dit is de eerste vrouwelij­ke hoofdcom­mis­sa­ris bij de Antwerpse politie: “Dankzij haar achter­grond kan ze dit ware huzaren­werk aan”

De Antwerpse gemeenteraad heeft maandagavond twee nieuwe hoofdcommissarissen aangesteld. Dat is de hoogste graad die je kunt behalen bij de politie. Willem Willemsens (41) en Anke Van Cleemput (39) zijn allebei gevestigde waarden binnen Politiezone Antwerpen en gaan al enige tijd mee. Belangrijk extraatje: Van Cleemput is de eerste vrouwelijke hoofdcommissaris in het korps. “Ik hoop op deze manier anderen te kunnen inspireren.”