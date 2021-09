Anti-LGBTQ-stickers duiken op in Antwerpen, cel diversiteit start onderzoek

Antwerpen Met 9000 het donker in op eerste Antwerp Night Marathon: “Begin van een lange stadstradi­tie”

9:30 De eerste Antwerp Night Marathon was meteen de grootste marathon ooit in België. In totaal schreven meer dan 9000 lopers zich in, waarvan 3500 voor de volwaardige marathon. Het Laatste Nieuws supporterde mee aan de start en zag een zenuwachtige burgemeester Bart De Wever vertrekken: “Weet niet of ik fan ben van in het donker te lopen, maar het parcours door de oude stad is zeker de moeite.”