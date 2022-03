ANPR-camera’s leiden politie naar geseinde man (39): wagen in beslag genomen

Antwerpen Gezocht: vrijwilli­gers die in hun eigen tuin op teken willen jagen

In vier op de tien tuinen zitten teken, berekende de Universiteit Antwerpen met behulp van burgers die in totaal 671 teken verzamelden. Toch er is nog meer informatie nodig. ‘Teek a Break’, het burgerwetenschappelijk onderzoek naar teken, is daarom op zoek naar extra deelnemers. Zij kunnen met een zelfgemaakte tekenvlag in de tuin teken vangen, invriezen en opsturen.

11:13