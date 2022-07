ANPR-camera’s betrappen bestuurders met valse nummerplaat en onverzekerde wagen

De Kroongetuigen PODCAST. Vier jongeren vermoorden drie ‘lukrake’ slachtof­fers op enkele weken tijd: “Ze hadden zich boven alle wetten gesteld”

In augustus 1994 worden in Antwerpen, in een tijdspanne van amper enkele weken tijd, drie mensen op zeer gewelddadige wijze vermoord. De moorden worden gepleegd door vier jongeren, tussen negentien en drieëntwintig jaar oud. Een motief voor hun daden is nooit duidelijk geworden. Het hele verhaal hoor je, aan de hand van getuigenissen van getuigen en rechercheurs, in deze nieuwe aflevering van de HLN-podcast De Kroongetuigen.

6 juli