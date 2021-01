Anonieme mecenas betaalt restauratie Antwerps barokmeesterwerk: “Afbeelding van Grote Markt is griezelig accuraat”

Pooier begluurt vriendin met verborgen camera in teddybeer

18 januari Een 27-jarige Roemeen is maandag voor de rechtbank moeten verschijnen, omdat hij zijn vriendin geslagen had. Hij zou ook als haar pooier hebben opgetreden en zou haar via een verborgen camera in een teddybeer gecontroleerd hebben, maar dat ontkent hij allemaal. Het openbaar ministerie vorderde drie jaar cel en 8.000 euro boete.