Anne Delespaul is nieuwe voorzitter PVDA Antwerpen: “Wij willen meer model Borgerhout in Antwerpen”

AntwerpenPVDA Antwerpen heeft op zijn nieuwjaarsreceptie vrijdagavond nieuwe voorzitter Anne Delespaul (33) voorgesteld. “In Borgerhout tonen we dat een echt sociaal beleid mogelijk is. Wij willen dat model uitbreiden in Antwerpen”, sprak de kersverse voorzitter haar achterban voor het eerst toe op de nieuwjaarsreceptie.

Anne Delespaul (33) werd verkozen als nieuw provinciaal voorzitter voor Antwerpen op het provinciaal congres van de linkse partij. Ze woont in Antwerpen met haar vriend Charlie en dochtertje Lia en werkte tot voor kort als huisarts in Deurne bij Geneeskunde voor het Volk, een initiatief van PVDA waar patiënten kosteloos naar de dokter kunnen. Sociaal engagement kende Delespaul al van jongs af aan: zo trok ze tijdens haar studies geneeskunde voor drie maanden naar Nicaragua om er te werken als dokter. Later volgde ze haar opleiding in de groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Luik en sinds 2016 is ze actief in de uitbouw van de PVDA-werkingen in Antwerpen.

“Als huisarts zie je elke dag patiënten met vragen en moeilijkheden die je niet binnen de vier muren van je kabinet kunt oplossen”, zegt Delespaul. “Van polsproblemen door een te hoog werkritme aan de band tot angststoornissen als gevolg van dagelijks racisme. Je kunt dan wel pijnstillers of psychotherapie voorschrijven, maar ik wil vooral de oorzaken van die problemen aanpakken. Daarom ben ik al jaren ook actief bij de PVDA en wil ik dat engagement nu nog een stap verder brengen.”

Ambitie

Anne Delespaul neemt de fakkel over van Wouter van Damme, die 15 jaar aan het hoofd van de provinciale afdeling stond. Ze kent de Antwerpse afdelingen goed met ervaring in de afdeling van Mol, waar ze geboren is, en die van Deurne die ze voorbije jaren leidde. “Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen zijn we gegroeid van 71 naar 99 afdelingen in heel de provincie”, aldus Delespaul. “Die ambitie wil ik de komende jaren verderzetten. We gaan daarbij specifiek meer plaats geven aan arbeiders en jongeren in onze partij.”

Maar de eerste focus ligt op Antwerpen zelf. “Dit stadsbestuur stuurt de factuur van de energiecrisis door naar de Antwerpenaar, privatiseert de openbare ouderenzorg, snoeit in het sociaal beleid en legt kritische stemmen het zwijgen op, terwijl het zoete broodjes bakt met de vastgoedbonzen’”, zegt Delespaul. “Wij willen dat beleid in een andere richting duwen. Borgerhout, waar we met de PVDA mee besturen met schepen Ben Van Duppen, toont dat dat kan. Daar helpen we lokale verenigingen met hun energiefactuur en kiezen we ervoor om mensen bij elkaar te brengen. Wij staan klaar om het model Borgerhout uit te breiden.”

