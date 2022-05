Anna was tandarts in Oekraïne en hoopt dat ze ook hier met haar diploma aan de slag kan: “Zelfs als oorlog snel stopt, moet ik misschien voor mijn kinderen een leven in België opbouwen”

Een stoompakket ‘Leven in Vlaanderen’ van tweemaal drie uur inburgering en maatschappelijke oriëntatie, mét de mogelijkheid om daarnaast Nederlands te leren. Bij Atlas (integratie en inburgering Antwerpen) in de Carnotstraat is het alle hens aan dek om Oekraïners wegwijs te maken in onze samenleving. “Tot nu toe hebben we zo’n 300 mensen uit Oekraïne over de vloer gehad”, zegt Sandy Peeters, directeur van Atlas. “We bieden de cursus overigens ook digitaal aan. We bereiden ons voor op 2.000 mensen.”