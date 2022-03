Anna en Denys, twee kunstenaars met Oekraïense roots, organiseren expo voor thuisland: “Oekraïne is al door veel ellende gegaan de laatste jaren”

AntwerpenAnna Potsiluyko (27) en Denys Shantar (25), twee Antwerps-Oekraïense kunstenaars, organiseren van vrijdag 18 maart tot zondag 20 maart een expo en kunstverkoop ten voordele van Oekraïne in Het Bos. Anna en Denys wonen al lange tijd in België, maar hun familie verblijft wel nog in Oekraïne. “Met kunst proberen we te vechten voor wat juist is”, vertelt Anna.

Zowel Anna als Denys werd in Oekraïne geboren. Anna verhuisde met haar gezin naar Antwerpen toen ze 5 jaar oud was, Denys verhuisde naar Zwitserland op de leeftijd van 3 jaar. De twee leerden elkaar kennen in het Antwerpse studentenleven: Denys verhuisde namelijk een paar jaar geleden naar Antwerpen om te studeren.

“Ik ging vroeger jaarlijks mijn familie bezoeken in Oekraïne, maar door corona is dat lange tijd niet gelukt”, vertelt Anna. “Ik dacht dat, nu corona voorbij is, we snel terug konden gaan... Jammer genoeg kan dat nu niet. Mijn familie zit nog relatief veilig, maar de bombardementen komen wel heel dichtbij. Denys’ familie daarentegen woont in een gebied dat al volledig is ingenomen door de Russen. Het is allemaal heel pijnlijk, maar jammer genoeg niet onverwachts: we zagen deze oorlog wel aankomen. Oekraïne is al door veel ellende gegaan de laatste jaren.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Anna Potsiluyko en Denys Shantar, beide Oekraïens, organiseren een kunstveiling waarvan de opbrengst naar slachtoffers van de oorlog gaan. © Tessa Kraan

Motherland Movement

Anna en Denys zijn beide kunstenaars: Anna maakt sculpturen, schilderijen en illustraties, Denys maakt kunst met textiel. Ze richtten samen het collectief ‘Motherland Movement’ op. Om hun thuisland te steunen, organiseren Anna en Denys de expo en kunstverkoop ‘Art for Ukraine’ in Het Bos, op de Ankerrui.

“We hebben een open call gedaan voor kunstenaars om hun werk te doneren zodat we dat kunnen verkopen”, aldus Anna. “De opbrengst gaat naar twee organisaties die Oekraïne steunen. We hebben veel donaties gekregen, van 50 verschillende kunstenaars. Het doet goed dat er zoveel mensen willen helpen. Er zullen schilderijen, sculpturen, posters en zelfs juwelen te koop zijn, een breed assortiment aan kunst met prijscategorieën van 10 tot 800 euro. Iedereen kan er dus wel iets vinden.” Zo proberen Anna en Denys een steentje bij te dragen. “Protesteren is ons ding niet, het is niet onze manier om te vechten voor wat juist is. Bij kunst voelen we ons wel comfortabel.”

Geïnteresseerden kunnen gewoon binnenlopen op vrijdag van 19 tot 23 uur, zaterdag van 16 tot 23 uur en zondag van 10 tot 16 uur.

Volledig scherm Anna Potsiluyko en Denys Shantar, beide Oekraïens, organiseren een kunstveiling waarvan de opbrengst naar slachtoffers van de oorlog gaan. © Tessa Kraan

Volledig scherm Anna Potsiluyko en Denys Shantar, beide Oekraïens, organiseren een kunstveiling waarvan de opbrengst naar slachtoffers van de oorlog gaan. © Tessa Kraan