Amokmakende hooligans krijgen celstraffen tot 22 maanden

Aarschot/Tienen/Berchem Velodome breidt netwerk uit met sectorge­noot Fietsfa­briek

De Fietsfabriek wordt opgenomen in het netwerk van Velodome, de Antwerpse fietsspecialist. In dit netwerk kan Fietsfabriek zijn klanten voortaan de voordelen van schaalgrootte aanbieden: een verruimd aanbod, snellere leveringen van fietsen en meer opties in na-service. Fietsfabriek heeft een filiaal in Aarschot en Tienen, en telt 11 medewerkers. Met de komst van Fietsfabriek breidt het netwerk van Velodome verder uit in Vlaams-Brabant.

20 december