Amerikanen pompen miljoenen in groenewaterstoffabriek op voormalige Opel-site

Antwerpen Bart De Wever en Ben Weyts trappen het WK 3x3 basketbal af in Centraal Station: “De vermoeiend­ste van alle sporten”

In het Antwerpse Centraal Station is dinsdagmorgen het programma van de Crelan FIBA 3x3 World Cup bekendgemaakt. Het WK vindt van 21 tot en met 26 juni plaats op de Groenplaats in Antwerpen. Tijdens het zesdaagse evenement worden er overal in de stad activiteiten georganiseerd.

7 juni