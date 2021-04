Amerikaans koppel is helemaal in de wolken met handdoekje van universiteit Antwerpen (en dit is waarom)

Antwerpen Plan Internatio­nal roept op seksueel grensover­schrij­dend gedrag in Antwerpen te melden via digitaal platform

18:50 Vorige week organiseerde Plan International, de ngo die instaat voor kinderrechten, een safety walk door Antwerpen. In kleine groepjes werden jongeren door begeleiders meegenomen naar plekken in de stad waar meisjes, maar zeker ook jongens, meermaals slachtoffer zijn geweest van seksueel overschrijdend gedrag. De safety walk maakt deel uit van een groter project dat komaf wil maken met de problematiek in grootsteden: “Iedereen kan via ons digitaal platform ongewenste intimiteiten melden.”