Amerikaan Brandon Wen volgt Walter Van Beirendonck op aan het roer van Antwerpse Modeafdeling

Brandon Wen, in 1993 geboren in Los Angeles, is modeontwerper en performancekunstenaar. Hij studeerde aan de Cornell University in New York en aan de modeopleiding van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Hij werkte in Parijs en ontwierp er voor ondermeer Rick Owens, Michèle Lamy en Maison Lemarié/Chanel. Daarnaast was hij er als organisator en lesgever verbonden aan de internationale Arts of Fashion Foundation.