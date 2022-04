Amazon selecteert Antwerpse start-up Yokuu voor Europees duurzaamheidsprogramma

Bacteriën hebben tijdens de coronacrisis een kwalijke reputatie gekregen: ontsmettingsgels waren niet meer weg te denken uit het openbare leven. Maar volgens YOKUU is 99% van de bacteriën waarmee we elke dag in contact komen niet schadelijk voor onze gezondheid.

Joris Jansen is bio-ingenieur van opleiding en lanceerde in 2020 het natuurlijk poetsmiddel YOKUU dat gebruik maakt van gezonde bacteriën. Je lost een ecologische parel op in water en vult er een herbruikbare verstuiver mee. Even sprayen en opvegen met een doek, en de bacteriën gaan vuil en geurtjes te lijf. Joris’ missie: het grote publiek vertrouwder maken met de heilzame werking van microben.

Te steriel

“Veel mensen grijpen tijdens het schoonmaken nog naar klassieke maar agressieve poetsmiddelen. Ze maken het huis proper, maar tegelijk ook te steriel, en dat is nefast voor de gezondheid”, aldus Joris Jansen. “99% van de bacteriën is gezond. Enkel een kleine minderheid is potentieel gevaarlijk. Het is dus niet verstandig om onze woningen helemaal smetvrij te maken. We kunnen de bacteriën in onze woning duurzaam beheren. Zo creëren we een gezondere leefomgeving, en brengen we weer een stukje natuur in huis.”