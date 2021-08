Alsmaar meer besmette reizigers uit Marokko: “In Antwerpen geen merkbare vaccinatietwijfel in Marokkaanse gemeenschap”

ANTWERPEN De positiviteitsratio bij terugkerende reizigers uit Marokko schiet omhoog . 7,5% van de terugkeerders naar ons land, blijkt besmet te zijn. Met een vaccinatiegraad van 85% - minstens één prik - lijkt er in Antwerpen geen probleem te zijn, bij geen enkele gemeenschap. “We merken in onze stad geen onbereidwilligheid om zich te laten vaccineren, wel in tegendeel.”

Begin juli kwamen de meeste besmette reizigers terug van Spanje door onder andere feestende jongeren, nu blijken Belgen vooral op reis in Marokko besmet te raken met een variant van het virus. Begin juli bleek slechts 0,9% van de terugkeerders uit Marokko positief, intussen is dat gestegen tot 7,5%. Wel kwamen er slechts 7.800 of 2% van 390.000 teruggekeerde reizigers vorige week uit Marokko. Althans, van de mensen die het PLF-formulier invulden.

Lees ook Positiviteitsratio bij terugkerende reizigers uit Marokko schiet omhoog

Heel wat Belgen met familie in Marokko of met Marokkaanse roots trekken in de zomermaanden traditioneel naar Marokko om familie en vrienden te ontmoeten. Sinds 15 juni zijn reizigers uit België weer toegelaten in Marokko met een vaccinatiebewijs of negatieve PCR-test. De stijging van het aantal positieve testen bij terugkeerders loopt gelijkt met de situatie in het land zelf. Elke dag komen er in Marokko gemiddeld tienduizend besmettingen bij. Begin juli waren dat er slechts vijfhonderd. Nog maar 30% van de bevolking is er volledig gevaccineerd.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Onder andere Marrakesh is een erg begeerde vakantieplek. © Shutterstock

Geen alarmerende signalen

Bij het stadsbestuur van Antwerpen, waar veel mensen wonen met banden met Marokko, ligt men niet wakker van de besmette terugkeerders uit Marokko. “We hebben uiteraard geen cijfers van de vaccinatiegraad bij Antwerpenaren met een link met Marokko, maar er zijn bij ons geen signalen dat er bij de Marokkaanse gemeenschap in onze stad minder bereidwilligheid is om zich te laten vaccineren”, zegt Michael Lescroart van het kabinet Els van Doesburg (N-VA) van gezondheidszorg.

“85% van onze volwassenen hebben minstens één prik gekregen, voor volledig gevaccineerde 18-plussers is dat 73%. Dat is enorm hoog. Vergelijk dat maar eens met Brussel of vergelijkbare steden in Nederland zoals Rotterdam. Dat hoge cijfer maakt duidelijk dat er bereidwilligheid is voor vaccinatie bij al onze inwoners. Moesten bepaalde bevolkingsgroepen collectief neen zeggen tegen het vaccin, dan zouden we dat ook merken in de cijfers.”

Mobiele vaccindorpen

Eind vorige maand startte het stadsbestuur met mobiele vaccinatiecentra in de wijken over heel de stad. Er worden eenmalige prikken gezet met het Johnson & Johnson-vaccin voor mensen die de kans nog niet hebben gehad of het vaccin voordien weigerden maar zich alsnog laten overtuigen. “Dat project verloopt goed”, benadrukt Lescroart. “Bij elke stop lopen er toch weer tweehonderd volledig gevaccineerde mensen extra naar buiten. We gaan hier dus zeker mee verder.”

Volledig scherm Aan Spoor Noord was er onder andere een mobiel vaccinatiecentrum. © Klaas De Scheirder