“Als je oren niet werken, je ogen misschien wel”: kunststudenten Sint Lucas protesteren nu ook tegen cultuurschepen

Tonen

“Het is opnieuw een boodschap aan onze cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA)”, zegt Roel Segers (21), één van de initiatiefnemers. “We hebben ook deelgenomen aan de eerdere studentenprotesten tegen het Antwerpse cultuurbeleid en hebben het gevoel dat onze stemmen niet gehoord werden. Zéker niet door de schepen. Eén van de werken die we projecteren heet ‘If your ears don’t work, maybe your eyes will do the trick?’. Oftewel als de schepen niet naar ons wil luisteren, wil ze misschien wel ons werk aanschouwen. Want los van het protest is het ook een mooie kans voor studenten om hun werk aan het grote publiek te tonen.”