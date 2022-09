“Als ik er nog twee uur langer had gelegen, was ik dood geweest.” Max (34) vertelt hoe hij slachtoffer werd van mogelijke ‘gaybashing’

AntwerpenDe laatste dag van mei zal de 34-jarige Max Vandenbergh helaas nog lang bijblijven. Die avond werd hij in het Stadspark langs achteren neergeslagen, om vervolgens behoorlijk wat slagen en stampen te incasseren en zelfs gewurgd te worden. Pas de volgende dag werd hij zwaar gehavend en op het randje van de dood teruggevonden. Van de daders is nog geen spoor. Volgens hem en zijn moeder werd hij als doelwit uitgekozen omdat hij homo is. “Ik herinner me dat ik iets rond m’n nek voelde spannen en geen lucht meer kreeg.”