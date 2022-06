Alles terug met pen en papier terwijl GZA-ziekenhuizen overschakelen op nieuw digitaal patiëntensysteem

ANTWERPENVanuit de wandelgangen van de ziekenhuizen van GasthuisZusters Antwerpen (GZA) klonken er vrijdagochtend eventjes verontrustende berichten over de lancering van een nieuw elektronisch patiëntenplatform. Personeel moest elke handeling terug met pen en papier noteren, afspraken konden niet gemaakt worden en operaties werden uitgesteld. “Geen reden tot paniek, de overgang naar het nieuwe systeem is goed verlopen en geen enkele patiënt liep ooit gevaar.”

Geen geautomatiseerde dosering van medicatie, geen mogelijkheid meer om afspraken te maken, uitgestelde operaties, geen toegang tot het digitaal platform waardoor artsen en verpleging elke handeling met pen en papier moeten noteren. Het zijn maar enkele van de verontrustende berichten van personeel en patiënten die vrijdagochtend klonken in de vier campussen van GZA in Antwerpen, Wilrijk, Mortsel en op Linkeroever.

Nieuw systeem

Maar behalve wat licht ongemak voor personeel en patiënten die geen nieuwe afspraken konden maken, was er nooit reden tot paniek. “Onze ziekenhuizen zijn vandaag overgeschakeld op een nieuw elektronisch patiëntendossier”, heeft woordvoerder Hilde Brems daarover te zeggen. “Het oude systeem was verouderd en kon niet meer geüpdatet worden. Daarom hebben we met onze fusiepartner ZNA-ziekenhuizes besloten samen een nieuw systeem aan te kopen.”

Dat systeem werd vrijdagochtend om 11 uur met succes gelanceerd. Wel moest in de aanloop elke handeling in het ziekenhuis terug zoals vroeger met pen en papier genoteerd worden. Al die opgeschreven data werd vrijdag in het nieuwe digitaal systeem ingevoerd. “Die extra werklast voor ons personeel hebben we opgevangen door donderdag en vrijdagvoormiddag slechts op vijftig percent van onze capaciteit te werken. Ze zijn van heel deze operatie uiteraard op voorhand op de hoogte gebracht, net zoals onze patiënten.”

Dringende hulp verzekerd

Brems benadrukt dat de spoeddienst continue op volle kracht is blijven doorlopen, net zoals andere dringende ingrepen en operaties. “Onze partner ZNA was op de hoogte dat er bij een grote toevloed aan dringende hulp – moest er bijvoorbeeld een ramp gebeuren in Antwerpen tijdens die anderhalve dag – het mogelijk zou zijn dat we patiënten zouden doorsluizen richting hun ziekenhuizen. Maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. We hebben dus een back-up voorzien voor een operatie die niet vlotter kan verlopen.”

Ook de ziekenhuizen van ZNA zullen vanaf september op het nieuwe elektronisch patiëntendossier overschakelen. De mensen van ZNA waren dan ook aanwezig in de GZA-ziekenhuizen vrijdag om de operatie op te volgen. Bij ZNA wordt voorlopig alles nog middeleeuws met pen en papier - of ganzenveer en perkament? - genoteerd, terwijl GZA al meer dan tien jaar met digitale dossiers werkt. Of hoe een fusie van ziekenhuisgroepen voor innovatie kan zorgen.

