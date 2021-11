Allerlaatste dans in oudste homobar van 't stad: “Antwerps cultureel erfgoed wordt zomaar de nek omgedraaid”

We tekenen 1955 in de Van Schoonhovenstraat. Een jonge Armand Everaert stapt voor het eerst het mysterieuze café Strange binnen. Hij is op zoek naar een toevluchtsoord waar hij zichzelf kan zijn. Homofilie is verboden. Zich outen bij familie en vrienden, durft hij niet.

“Alles moest toen in het geniep gebeuren”, spoelt Armand - net 89 jaar geworden - zeventig jaar terug in de tijd vanuit het ziekenhuis waar hij momenteel verblijft. “Achter gesloten gordijntjes, in de bosjes van het Stadspark, en natuurlijk in café Strange. Toen had meneer pastoor nog alles te zeggen. Die tijden zijn gelukkig gepasseerd. Er was veel agressie naar homo’s, zelfs bij de autoriteiten en de politie. Gelukkig kon ik nog snel lopen in die tijd”, grinnikt de kranige Armand. “Wat ik allemaal heb meegemaakt in die tijden, ik weet zelfs niet meer waar te beginnen, dus begin ik er ook niet meer aan.”