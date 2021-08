“Alle pils opgezopen en moshpits voor het podium”: chaotische start voor Jazz Middelheim

Antwerpen Netflix van de autosector opent hippe garage met koffiebar, hangende tuin en slechts één auto in de showroom

11 augustus Aan de Vrijdagmarkt in Antwerpen opent automerk Lynk & Co zaterdag zijn eerste ‘Club’ in ons land. Bij de Netflix van de autosector staat slechts één auto in de etalage, maar je kan er ook iets drinken, kleding of koffie kopen of uitrusten in de hangende tuin. Pronkstuk van de club is de Chinese wagen 01, te huur aan 500 euro per maand of te koop voor 39.000 euro.