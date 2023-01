‘Ali hoerenkind dede’: onbekenden beschieten woning aan Kioskplaats en laten spandoek achter

HobokenOnbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een aanslag gepleegd op een pand naast het BPost-kantoor aan de Kioskplaats in Hoboken. De daders schoten op het pand en hebben ook iets brandbaars naar de voordeur geworpen. De speurders konden vier kogelgaten terugvinden in het gebouw. Ze brachten ook een spandoek aan met de tekst ‘Ali hoerenkind dede’.

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier.

Het incident zou gebeurd zijn rond 1.30 uur aan het pand met nummer 39. De voordeur van het gebouw raakte door de impact stevig beschadigd. “Getuigen meldden dat ze het geluid van schoten hadden gehoord in de omgeving van de Kioskplaats in Hoboken,” aldus Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen. “Vermoedelijk heeft iemand iets brandbaars naar de woning gegooid. Of er ook effectief geschoten is, zal verder onderzoek moeten aantonen.” Ondertussen is duidelijk geworden dat de onderzoekers vier kogelgaten tussen de eerste en tweede vedieping hebben aangetroffen, wat de schietpartij bevestigt.

Ook brachten de daders een spandoek aan met daarop de tekst ‘Ali hoerenkind dede’. Het woord ‘dede' is straattaal voor ‘dood’. “Onmiddellijk nazicht in de ruime omgeving leverde niet meteen iets op,” gaat Bruyns verder. “Het gerechtelijk lab, de ontmijningsdienst DOVO en de federale gerechtelijke politie zijn ter plaatse en we hebben eveneens een veiligheidszone ingesteld opdat het verdere onderzoek kan starten. De feiten doen denken aan de eerdere incidenten binnen het gekende milieu en zullen in die zin ook onderzocht worden.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De voordeur van het pand raakte zwaar beschadigd door de impact. © Jasper van der Schoot

‘Dood JBS, Dede Dief’

Antwerpen kreunt al sinds de zomer onder een schijnbaar niet aflatende reeks aanslagen die gelinkt worden aan het drugsmilieu. In augustus werd een woning beschoten in de Lange Beeldekensstraat, waarbij de woorden ‘dede dief’ op de garagepoort werden gespoten. En ook de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik werd in december nog eens het doelwit van een aanslag met een boodschap. Toen luidde die ‘Dood JBS, Dede Dief’. Zijn familie moest het de afgelopen maanden al een aantal keer ontgelden als het aankwam op aanslagen. De meesten daarvan zouden gericht zijn geweest tegen zijn broer, die betrokken zou zijn geweest bij de verdwijning van een lading cocaïne.

Afgelopen maandag stierf de 11-jarige Firdaous El J. nog toen enkele gewapende verdachten haar ouderlijke woning in de Nieuwdreef in Merksem onder vuur namen en ze geraakt werd door een kogel. Zij was het eerste dodelijke slachtoffer van ‘collateral damage’ bij een dergelijke aanslag.

Ook het incident van vannacht lijkt verband te houden met het drugsmilieu. Er is nog geen sprake van gearresteerde verdachten.

