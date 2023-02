Albanese drugsbende veroordeeld tot jaren cel: “Niet enkel bananen, maar ook cocaïne in de supermarkt”

Tiende editie van Burgerbe­gro­ting gaat van start

De tiende editie van de Antwerpse Burgerbegroting is van start gegaan. Inwoners van Antwerpen kunnen stemmen op vijf thema’s die zij belangrijk vinden en waarover 1,4 miljoen euro verdeeld wordt. Op zondag 5 maart is er een feestelijke kick-off in zaal Horta.