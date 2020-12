Albanese drugsbende gepakt met 200.000 euro cash in huis

Hoboken Uitbater smoothie­bar gaat vrijuit voor overval op zilver­trans­port Umicore: “Die kerels waren zot en gevaarlijk. Ik heb hen alleen maar een vrachtwa­gen bezorgd”

16 december De correctionele rechtbank heeft Othman N. (43), die in 2017 een bestelwagen leverde waarmee later een overval werd gepleegd, vandaag vrijgesproken. De Franse overvallers hadden N. kennelijk bedreigd en gedwongen om via zijn BTW-nummer een voertuig te voorzien waarmee zij later een zilvertransport van Umicore probeerden te overvallen. “Het waren zotten die mij nadien met de dood hebben bedreigd. Ik wist niet waarvoor die wagen moest dienen”, was zijn verdediging.