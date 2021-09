Albanese drugsbaas lapt Antwerpse havenbaas erbij met details uit zijn seksleven

AntwerpenDe Albanese bendeleider Besjan R., bijgenaamd ‘Jani’ riskeert 10 jaar cel voor het opzetten van cannabisplantages en de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika. Achttien medeverdachten hielpen hem daarbij, onder wie de Antwerpse zakenman Yves D., die een havenbedrijf in Kallo runt. Voor hem vorderde de aanklager 7 jaar cel. Details over zijn seksleven zetten de speurders op zijn spoor.

Het onderzoek ‘Baccarat’ startte in september 2017 nadat de politie informatie ontving dat er vanuit een appartement op de Herentalsebaan in Deurne cocaïne werd verhandeld. Er werden verschillende gsm-nummers onder tap gezet, maar dat leverde volgens de procureur aanvankelijk weinig bewijs op, omdat de beklaagden heel voorzichtig waren met wat ze over de telefoon vertelden.

Het onderzoek kwam in mei 2018 in een stroomversnelling toen er afluisterapparatuur in hun auto’s werd geplaatst. De speurders vingen gesprekken op over het opzetten van een cannabisplantage in Ternat. In april 2019 trof de politie daar 1.160 planten aan. Na die tussenkomst braken de beklaagden een plantage in opbouw in Anderlecht zelf af.

De speurders pikten daarnaast ook gesprekken op over de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika. Er werden eerst drie testzendingen met schroot ingevoerd. Daarna wilden de beklaagden een partij van 1.550 kilo cocaïne laten overkomen, maar die werd door de Colombiaanse politie in beslag genomen. Bendeleider doet daarvoor beroep op twee Antwerpenaars: “de kleine Marokkaan” en “De Belg”. Die Belg blijkt havenbaas Yves D. te zijn. Hij is bereid vijftien containers met ijzerschroot vanuit Colombia in te voeren. Een van de eerste ladingen van 1,5 ton cocaïne werd in Colombia onderschept. Bestemmeling was het bedrijf van Yves D.

De manier waarop de speurders achter de identiteit kwamen van Yves D. is opmerkelijk. Zij hoorden bij een telefoontap hoe de Albanese bendeleider “Jani” aan een onbekende man voorstellen deed voor een triootje of eventueel een partnerruil. Dat zou moeilijk zijn antwoordde de onbekende, want zijn vrouw was in verwachting. De twee mannen spraken af op een snelwegparking in Kruibeke om hun erotische plannen te concretiseren. De speurders waren ook op de afspraak en zagen een man in een BMW X5 toekomen. De nummerplaat hoorde toe aan zakenman Yves D. Zijn vrouw bleek inderdaad hoogzwanger.

“Speurders zetten vrouw en dochter in”

In februari 2020 werd de organisatie opgerold. Bij veertien huiszoekingen in Antwerpen, Brussel en Charleroi werden negen arrestaties uitgevoerd. De politie nam een handvuurwapen en ongeveer 55.000 euro cash in beslag. Er werden ook voertuigen met verborgen ruimtes aangetroffen waarin geld en verdovende middelen getransporteerd konden worden.

Zakenman Yves D. bekende dat hij met de Albanezen had samengewerkt voor de invoer van schroot vanuit Columbia maar pas op het laatste moment had gehoord dat de bende “er iets tussen zouden steken” in zijn containers. De manier waarop Yves D. enkele andere verdachten erbij lapte waaronder de ‘Kleine Marokkaan’ is wel opvallend.

Advocaat Tim Smet die samen met Sam Vlaminck de ‘Kleine Marokkaan’ bijstond, legde de speciale politietechniek uit: “Vroeger lieten de speurders al eens een telefoonboek rondzwaaien als een verdachte lastig deed. Dat kan niet meer sinds een advocaat elk verhoor mag bijwonen. De speurders van Antwerpen hebben iets nieuw gevonden om hun verdachte emotioneel onder druk te zetten. Yves D. gaf tijdens zijn verhoor ontwijkende antwoorden. Tijdens de middagpauze mochten de vrouw en het dochtertje samen met de aangehouden zakenman Yves D. lunchen in het politiekantoor. Zij werden drie kwartier alleen gelaten. Yves D. was na die lange middagpauze ineens veel spraakzamer en duidde in het fotoboek medeverdachten aan.”

Tot tien jaar cel

De organisatie werd volgens de procureur vanuit Antwerpen geleid, maar ontplooide haar activiteiten ook in de rest van Europa. Daarom vonden er ook simultaan huiszoekingen in Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland plaats. De politie nam een wapen, ongeveer 30.000 euro cash en zes kilo cannabis in beslag. Er werden ook zeven plantages aangetroffen voor in totaal ongeveer 2.500 plantjes, sommige kwekerijen waren nog in opbouw.

Negentien beklaagden stonden donderdag terecht. Voor de vermeende leider van de organisatie werd tien jaar cel en 80.000 euro boete gevorderd. De andere leidinggevende figuren hoorden celstraffen tot negen jaar en boetes tot 72.000 tegen zich eisen. Verschillende beklaagden zeggen onschuldig te zijn of minimaliseren hun aandeel. De zaak wordt volgende week nog verder gezet.