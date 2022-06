Alarm gaat af in kerncentrale Doel na fout tijdens test

Schepen Tom Meeuws (Vooruit): “Isvag komt er niet in Wilrijk, maar er zijn alternatie­ven voor levering restwarmte”

Het is amen en uit voor een nieuwe verbrandingsinstallatie van intercommunale Isvag in Wilrijk. Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) was formeel op de raadscommissie: “De nieuwbouw zal er niet komen, zo is afgesproken in het college”, stelt Meeuws.

23 juni