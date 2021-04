“Al wat we willen is dit verhaal een plaats geven en doorgaan met ons leven”: 10 jaar na Britta Cloetens’ verdwijning is haar lichaam nog altijd niet gevonden

Brecht Na brand op militair domein: ‘code oranje’ in hele provincie Antwerpen afgekon­digd

11:07 Een dag na de reusachtige brand op Groot Schietveld in Brecht wordt in de hele provincie Antwerpen ‘code oranje’ - wat staat voor ‘hoog brandgevaar’ - afgekondigd. Dat meldt Antwerps gouverneur Cathy Berx. In de natuur -en heidegebieden en bossen geldt vanaf vandaag een rook- en vuurverbod. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden.