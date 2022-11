Al twee WK-dorpen gooien handdoek, maar fandorp in Antwerpen gaat wél door: “Ticketverkoop neemt zienderogen toe”

AntwerpenNog voor er op het WK in Qatar tegen één bal is getrapt, gooien twee grote WK-dorpen in ons land de handdoek. “Het lééft gewoonweg niet.” In Antwerpen houden ze de moed erin: het WK-dorp in de Waagnatie langs de Schelde gaat wél door, verzekert de organisatie. “Het begint stilaan te leven. De laatste weken neemt de ticketverkoop zienderogen toe.”

In de Nekkerhal in Mechelen zagen ze het groot. Plaats voor 5.000 supporters. En het grootste scherm van het land, waarop de wedstrijden van de Rode Duivels getoond zouden worden. Helaas niets van dat: de organisator trekt er - een dikke week voor de start - de stekker uit. “Als je minder dan 200 tickets verkoopt, terwijl er plaats is voor 5.000, dan weet je genoeg. Het WK lééft niet. Er hangt ook te veel negativiteit rond”, zegt organisator Kristof Schippers. Eerder kwam ook al het nieuws dat ‘Bar Qatar’, het WK-dorp in de voormalige NAVO-hallen in Weelde in de Kempen, niet zou doorgaan. Hetzelfde riedeltje daar: gebrek aan interesse.

In Antwerpen houden ze de moed er wél in. Het WK-dorp in de Waagnatie op de Scheldekaaien gaat door, verzekeren initiatiefnemers Alain Geuns en Ugur Akkus, bekend van grote festivalproducties als We Can Dance, Extrema Outdoor en Rave Rebels. “Ze hebben onze steun daar in Qatar meer dan ooit nodig. Zeker met al die negativiteit die er heerst rond het WK. Laten we met Antwerpen als één team achter de Rode Duivels gaan staan. Er zit potentieel genoeg in onze ploeg om wie weet wel voor dé verrassing van Qatar te zorgen.”

“Totaalproductie”

Geuns en Akkus winden er geen doekjes om: met enkel en alleen het uitzenden van de wedstrijd, zou het hen ook niet lukken. “We begrijpen zeer goed dat andere organisaties er de stekker uit trekken”, zeggen ze. “Maar wij plannen een totaalproductie. Met naast het voetbal, ook twee grote technofeesten: ‘Hard Light’ (op 25/11) en ‘Boris Brejcha in Concert’ (op 26/11). Elke wedstrijd wordt ook gevolgd door een stevige party, waarvoor het supportersdorp de krachten bundelt met de grootste Antwerpse nightlife-concepten: ‘Team Cafeína’ (op 23/11), ‘Team Fever’ (op 27/11) en ‘Team Love Below’ (op 1/12). Het WK begint stilaan te leven, merken we nu. De laatste weken neemt de ticketverkoop zienderogen toe.”

Tickets voor de events in de Waagnatie kosten 15 euro per wedstrijd of 30 euro voor de drie poulewedstrijden. Voor bedrijven zijn er ook verschillende B2B-formules.

Meer info op www.labrassa.be.

