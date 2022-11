Al 51 aanslagen dit jaar in Antwerpen, burgemeester Bart De Wever: “Een paar vruchtbare gesprekken met de minister van Justitie gehad over aanpak drugsgeweld”

AntwerpenMet de aanslag met een zwaar explosief in Berchem vannacht staat de teller deze week op drie aanslagen in Antwerpen en 51 dit jaar. Dat de intensiteit van geweld in de drugswereld toeneemt hoeft niet te verbazen, meent burgemeester Bart De Wever (N-VA): “We pakken consequent daders op en dat zet druk op de criminele organisaties.” De Wever is kritisch over de aanpak van dit geweld door de federale politie, maar komt ook met voorzichtig positief nieuws.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd het huis van de familie E.H. in de Winter De Dekenstraat in Berchem al voor de vijfde keer dit jaar geviseerd met een zwaar explosief die de voordeur aan diggelen sloeg. Een dag eerder werden bewoners van de Pieter Van Passenstraat in Wilrijk opgeschrikt door een luide knal, vier dagen nadat in dezelfde straat de daders bij het verkeerde huis toesloegen en een explosief lieten ontploffen aan de voordeur van een 90-jarige alleenstaande bewoonster. In totaal staat de teller op 51 aanslagen dit jaar.

Veertig arrestaties

De Wever vreest dat het niet de laatste zal zijn: “De grootste angst is een vergissing van een bende waardoor er onschuldige slachtoffers vallen, maar in principe gaat het over zeer gericht geweld van criminelen tegen criminelen. Het probleem is dat de opdrachtgevers van dat geweld hier niet aanwezig zijn. Die zitten in Dubai, Turkije of Marokko, eveneens als de uitvoerders van het geweld, die vanuit Rotterdam of Amsterdam naar Antwerpen gestuurd worden.” De Antwerpse politie heeft in kader van dit drugsgeweld al veertig arrestaties uitgevoerd, waarvan de jongste dader amper 15 jaar was. Ook zou het korps volgens de burgemeester al “een heleboel aanslagen verijdeld hebben”.

Quote Ik denk niet dat een Surinamer met een Kalasjnik­ov onder de indruk is van een camera in Antwerpen Burgemeester Bart De Wever (N-VA)

De oplossing ligt volgens de burgemeester op het federaal niveau: “Deze situatie kan alleen opgelost worden als we naast SKY ECC durven doorpakken in de ontmanteling van de kartels, en dat kan. De arrestaties tonen dat de kartels onder druk zijn waardoor de intensiteit toeneemt. Dat uit zich in geweld tussen de verschillende clans. We proberen daar met de federale regering aan te werken. Ik heb een paar vruchtbare contacten gehad met de minister van Justitie (Vincent Van Quickenborne (Open Vld), red.) gehad en die stemmen mij voorzichtig positief. Wat me het meeste zorgen baart, is de werking van de federale gerechtelijke politie en de scheepvaartpolitie, daar is de situatie gewoon schrijnend. Ik heb de indruk dat de bevoegde minister (Annelies Verlinden (CD&V), red.) wel van goede wil is, maar ze niet veel gedaan krijgt.”

Kalasjnikov

Op lokaal niveau werkt de politie Antwerpen ook met mobiele camera’s. Deze zouden volgens de burgemeester niets uithalen: “Ik denk niet dat een Surinamer met een Kalasjnikov onder de indruk is van een camera in Antwerpen. Dat blijkt niet uit de realiteit, hoe onbegrijpelijk dat ook mag zijn.”

