Al 50 meldingen via anonieme meldpunt voor cannabisplantages, labo’s en dumping chemisch afval in drie maanden

“Het meldpunt www.drugsplantageontdekt.be moet alle partners helpen in de gezamenlijke strijd tegen de illegale productie van drugs en de schadelijke gevolgen ervan," aldus Kristof Aerst van het parket. “Doel van het meldpunt is dat burgers via de website op een eenvoudige, laagdrempelige en anonieme manier verdachte situaties in hun omgeving kunnen melden. Zo helpen burgers de politiediensten om sneller en gericht op te treden, én dragen ze bij aan ieders veiligheid.”

De website stelt drie thema’s en fenomenen centraal: cannabisplantages, drugslaboratoria en dumping van chemisch (drugs)afval. Bezoekers vinden op de website veel informatie over verdachte elementen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van één van de voorgenoemde zaken. Als iemand dergelijke verdachte zaken of situaties opmerkt, kan die persoon vervolgens compleet anoniem melding hiervan maken via een online formulier.

13 melding voor PZ Antwerpen

En dat lijkt succes te hebben. “Sinds de lancering in december kon de website rekenen op bijna 6.500 bezoekers,” gaat Aerts verder. “50 mensen vulden het online formulier in om iets verdachts te melden. In twee gevallen leidde dat rechtstreeks tot de ontdekking van een cannabisplantage.”

Van de 50 meldingen leverden er 24 uiteindelijk niets op. Vijf meldingen zijn nog volop in onderzoek. 13 ervan, het grootste percentage, werd opgevolgd door politiezone Antwerpen. In totaal ging het 19 keer om vermoedens van plantages, acht keer over vermoedens van dealen, drie keer over vermoedens van laboratoria en vier keer over afvaldumping.

