Agfa investeert in groene waterstofproductie

Voor het eerst in tientallen jaren investeert het Antwerpse technologiebedrijf Agfa - vooral bekend voor zijn beeldvorming - in de vestiging in Mortsel. Er wordt een nieuwe industriële unit gebouwd voor membranen bedoeld voor de productie van groene waterstof.

Helemaal nieuw is de activiteit niet, vertelt woordvoerster Viviane Dictus. “We zijn al tien jaar bezig met membranen. Maar door de boom in groene waterstof is er plots veel interesse in. Vorig kwartaal konden we melding maken van 50 klanten, dit kwartaal al van 100.”

De activiteit kent een zeer snelle groei, en daarom gaat Agfa iets minder dan 40 miljoen euro investeren in een nieuwe unit op de site in Mortsel. Het gaat om de eerste investering in tientallen jaren in Mortsel. “Een opsteker voor het personeel”, klinkt het bij het bedrijf. De omzet van de membranenactiviteit blijft in vergelijking met de totaliteit van de groep wel klein.

De membranen worden gebruikt bij elektrolyse, het proces waarbij water wordt omgezet in zuurstof en waterstof. De gassen worden door een membraan van elkaar gescheiden.

Rode cijfers

Agfa-Gevaert maakte de investering woensdag bekend in de marge van de presentatie van de jaarcijfers. Het Antwerpse technologiebedrijf belandde het voorbije jaar diep in de rode cijfers, met een nettoverlies van 223 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg dat verlies 14 miljoen euro. Het verlies is vooral een gevolg van aanzienlijke waardeverminderingen in de afdelingen Radiology Solutions (toestellen en software voor radiologie) en Offset Solutions (de drukplatendivisie), van respectievelijk 73 en 41 miljoen euro. Ook de belastingkosten stegen fors: naar 42 miljoen euro.

Agfa kondigde vorig jaar de verkoop aan van de drukplatendivisie Offset Solutions. Die verkoop zit op schema. Bedoeling is in de eerste week van april de verkoop aan de Duitse vermogensbeheerder Aurelius af te sluiten..

